7 мая, 09:00

Луис Энрике: «Желаю Артете всего наилучшего, но не в матче против «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча против лондонского «Арсенала» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Неизбежно придется попотеть, потому что нашим соперникам нужно отыгрываться. Чтобы выиграть ответную игру, мы должны оставаться верными нашим идеям и сыграть максимально близко к уровню первого матча.

Мне посчастливилось познакомиться с Артетой, когда я еще был игроком. Он был очень молод, но я запомнил его сильной личностью. Он был отличным футболистом, стал отличным тренером. Желаю ему всего наилучшего, но не в матче против нас», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» пройдет в Париж на «Парк де Пренс» в среду, 7 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой парижской команды — 1:0.

Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь к финалу претендентов на победу
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
