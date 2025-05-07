Луис Энрике: «Желаю Артете всего наилучшего, но не в матче против «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча против лондонского «Арсенала» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Неизбежно придется попотеть, потому что нашим соперникам нужно отыгрываться. Чтобы выиграть ответную игру, мы должны оставаться верными нашим идеям и сыграть максимально близко к уровню первого матча.

Мне посчастливилось познакомиться с Артетой, когда я еще был игроком. Он был очень молод, но я запомнил его сильной личностью. Он был отличным футболистом, стал отличным тренером. Желаю ему всего наилучшего, но не в матче против нас», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» пройдет в Париж на «Парк де Пренс» в среду, 7 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой парижской команды — 1:0.