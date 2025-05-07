«ПСЖ» примет «Арсенал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА в среду, 7 мая. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча полуфинала Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Арсенал» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый ресурс.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)

Первый матч соперников в Лондоне 29 апреля завершился победой парижан со счетом 1:0, единственный гол забил Усмане Дембеле. Победитель этого противостояния в финале Лиги чемпионов встретится с «Интером».