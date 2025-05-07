Лаутаро — о выходе на поле после травмы в ответной игре с «Барселоной»: «Я проплакал два дня»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал свой выход на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:3 д. в.) после травмы.

«В первом матче нам было очень тяжело, но мы проделали невероятную командную работу. Я чувствовал, что у меня проблемы с ногой, я проплакал два дня. Я старался восстановиться, но сегодня не был готов на 100 процентов. Я пообещал семье, что выйду и помогу команде сегодня на поле. Сейчас мы будем работать над восстановлением, впереди еще много матчей. Внутри меня сейчас очень много эмоций, много мыслей. Мы играли с сильным соперником, но уровень «Интера» растет последние 4-5 лет, и нам есть чем гордиться. Наша команда не сдается, а этот стадион просто потрясающий. Нам надо восстановить силы, завершить чемпионат, и затем у нас будет новый шанс войти в историю», — сказал форвард в эфире Sky Sport Italia.

После первого матча между командами (3:3) у 27-летнего аргентинца было диагностировано растяжение мышц.

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».