Консейсау: «У «Милана» были шансы сравнять счет. Еще ничего не решено»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение от «Фейеноорда» (0:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Вот так и выигрываются матчи — на характере и с правильным менталитетом. У них было нечто большее, хотя бы та же атмосфера. У нас были шансы сравнять счет. Еще ничего не решено — во вторник ответный матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

Ответный матч пройдет в Милане на «Сан-Сиро» через неделю, 18 февраля. Начало игры — 23.00 по московскому времени.