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Консейсау: «У «Милана» были шансы сравнять счет. Еще ничего не решено»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сержиу Консейсау.
Фото AFP

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение от «Фейеноорда» (0:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Вот так и выигрываются матчи — на характере и с правильным менталитетом. У них было нечто большее, хотя бы та же атмосфера. У нас были шансы сравнять счет. Еще ничего не решено — во вторник ответный матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

Ответный матч пройдет в Милане на «Сан-Сиро» через неделю, 18 февраля. Начало игры — 23.00 по московскому времени.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин (справа) против игрока &laquo;Бенфики&raquo; Керема Актюркоглу.«Монако» провалил игру за четыре минуты, тренер-дебютант «Фейеноорда» шокировал «Милан», «Бавария» отстояла победу в Глазго
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Сержиу Консейсау
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
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