Кейн объяснил, за счет чего «Бавария» обыграла «Селтик»

Форвард «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Селтиком» (2:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Когда выигрываешь в таком матче, всегда остаешься доволен, потому что здесь никому не легко. Совершенно точно в игре были моменты, в которых мы могли бы сыграть лучше, и к следующей игре это надо исправить. Но если в целом, то в нужный момент мы забивали.

В концовке на нас оказывали давление, но мы оставались незыблемыми и выстояли.

Понимали, что поначалу атмосфера будет здесь оказывать свое воздействие, и нам чуть не забили на первой же минуте. Пришлось проявить терпение — мы знали, что будем больше владеть мячом. Порой, чтобы вскрыть подобного рода игру, требуется проявить какие-либо особенные способности», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Ответный матч состоится в Германии через неделю, 18 февраля. Начало игры — 23.00 по московскому времени.