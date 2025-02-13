Компани: «Высоко оцениваем важность победы над «Селтиком» и показанной игры»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Селтиком» (2:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Это первая половина игры. В целом, результат действительно великолепен. Местные болельщики редко видят здесь поражения своей команды, особенно в европейских матчах, так что мы высоко оцениваем важность этой победы и показанной игры.

Мы довольно успешно выступаем дома, так что постараемся на этом сыграть. Эту арену я знаю, и иногда она побеждает класс соперника. На протяжении продолжительных игровых отрезков мы с этой проблемой справлялись, не давая игре выйти из-под контроля. В последние 10 минут пришлось держать оборону, и с этим мы хорошо справились. В такие моменты ощущаешь, насколько это место особенное, когда игра начинает идти живее», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

Ответная игра пройдет в Германии через неделю — 18 февраля. Начало матча — 23.00 по московскому времени.