Рамос дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов за умышленное получение желтой карточки

Защитник "Реала" Серхио Рамос дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Причиной отстранения 32-летнего испанца стало его поведение в матче 1/8 финала против "Аякса" (2:1): футболист получил желтую карточку, а в УЕФА посчитали, что он сделал это намеренно, чтобы обнулиться перед четвертьфиналом.

В случае повторного нарушения Рамос может быть дополнительно дисквалифицирован еще на один матч. Таким образом, испанец пропустит ответную встречу против "Аякса", а также первый матч четвертьфинала в случае попадания туда "Реала".

Рамос провел 5 матчей за "Реал" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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