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Леау: «Довольны победой над «Жироной» и своим положением в таблице»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал победу над «Жироной» (1:0) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Португалец забил единственный гол и был признан игроком матча.

«Мы довольны результатом и своим положением в таблице. Именно такую цель мы и ставили перед собой. В команде прекрасная атмосфера. Мы все сражаемся друг за друга. Мы все следуем за нашим тренером», — цитирует пресс-служба УЕФА Леау.

«Милан» набрал 15 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Жирона» располагается на 31-й строчке — 3 очка.

&laquo;Реал&raquo; разгромил &laquo;Зальцбург&raquo; (5:1) в&nbsp;7-м туре Лиги чемпионов 22&nbsp;января. Родриго, Винисиус и&nbsp;Килиан Мбаппе. Голевое пиршество «Реала», «Арсенал» в топ-8, «Бавария» разбита в Роттердаме
Источник: Официальный сайт УЕФА
Рафаэл Леау
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
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