Леау: «Довольны победой над «Жироной» и своим положением в таблице»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал победу над «Жироной» (1:0) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Португалец забил единственный гол и был признан игроком матча.

«Мы довольны результатом и своим положением в таблице. Именно такую цель мы и ставили перед собой. В команде прекрасная атмосфера. Мы все сражаемся друг за друга. Мы все следуем за нашим тренером», — цитирует пресс-служба УЕФА Леау.

«Милан» набрал 15 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Жирона» располагается на 31-й строчке — 3 очка.