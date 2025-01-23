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Голевое пиршество «Реала», «Арсенал» в топ-8, «Бавария» разбита в Роттердаме

«Реал» разгромил «Зальцбург» в 7-м туре Лиги чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Реал» разгромил «Зальцбург» (5:1) в 7-м туре Лиги чемпионов 22 января. Родриго, Винисиус и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Обзор состоявшихся в среду матчей 7-го тура Лиги чемпионов.

Сотня Винисиуса

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
5:1
Зальцбург

Уже попав в стартовый состав, Мбаппе забрал один из рекордов у Лионеля Месси, в 26 лет и 33 дня став самым молодым футболистом, принявшим участие в 80 матчах чемпионской лиги. А сама игра началась для «Реала» совсем непросто, так как «Зальцбург» меняется после назначения на пост главного тренера экс-наставника «Бохума» Томаса Летча. Баланса в игре «быков» точно добавилось, но все же разница в классе никуда не делась.

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Ее в полной мере продемонстрировала голевая атака, по ходу которой Винисиус Жуниор выполнил перевод в штрафную, и мяч транзитом через Беллингема был доставлен пробившему в угол Родриго. В этот момент бразилец сравнялся по числу голов в главном еврокубке с героями «Королевского клуба» — Амансио и Сантильяной. А вскоре оставил их за спиной, доведя число точных ударов до 22. Исполнил Родриго классно, однако изюминкой атаки стал пас пяткой в исполнении Беллингема.

Дальше было голевое пиршество с голом Мбаппе, который обокрал вратаря, и дублем Винисиуса. Один из ударов бразильца стал для него 100-м голом в футболке «Реала». Команде Карло Анчелотти удалось гарантировать себе попадание в 1/16, в последнем туре, в гостях у «Бреста», будет шанс попасть в восьмерку лучших.

Разгром Каннаварро

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:0
Динамо З

Фабио Каннаварро, который накануне Нового года был назначен на пост главного тренера загребского «Динамо», дебютировал в матче повышенной сложности, где его команда изначально выглядела обреченной. Во-первых, «Арсенал» в сравнении с хорватами — другая галактика. Во-вторых, «канониры» не собирались откладывать на последний тур оформление пропуска в топ-8. И одна из первых атак лондонцев закончилась тем, что Хаверц выполнил классную скидку расстрелявшему ворота Райсу.

Для хавбека это был первый гол в главном еврокубке. Удивляло разве что минимальное преимущество команды Микеля Артеты по итогам первого тайма. Впрочем, во второй половине все встало на свои места. Подготовивший первый гол своей подачей Габриэл Мартинелли навесил точно на голову Хаверца, а на последних минутах отличился Эдегор. Гостевая игра с «Жироной» на следующей неделе для «Арсенала», по сути, уже формальность.

В Милане довольны все

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Жирона

«Милан» уже на 4-й минуте потерял получившего травму Эмерсона. В такие моменты можно подумать, что дела идут наперекосяк. И ведь игра вполне могла пойти по сценарию «Жироны», однако на необъяснимый промах Эрнандеса любезностью ответил ван де Бек. Голландец был прекрасен в дриблинге, однако из убойной позиции не смог пробить Меньяна. После этого россонери закончили игры с огнем, и Беннасер блестящим пасом в свободную зону организовал гол Рафаэла Леау. Каким бы спорным не получался нынешний сезон для португальца, в ЛЧ он уже забил столько же мячей (3), сколько за три предыдущих розыгрыша. А в трех матчах подряд за «Милан» в последний раз двенадцать лет назад забивал Ибрагимович.

Только этого могло не хватить, и красиво закрутивший мяч под дальнюю штангу Хиль продемонстрировал хрупкость миланской конструкции. На счастье хозяев, кончик бутсы испанца в момент передачи партнера оказался в офсайде. Результат достигнут, и Сержиу Консейсау может финишировать со своей командой в топ-8. Все решится по итогам поездки в Загреб. Причем в среду праздник был как в красно-черной, так и в черно-синей части Милана.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. epet ARENA (Прага)
Спарта П
0:1
Интер

В Праге Лаутаро Мартинес забил удивительный гол. После подачи Бастони пробил почти с нулевого угла с отскоком от газона, и мяч вонзился в сетку от перекладины. Чтобы оценить сложность исполнения (даже с поправкой на несомненную удачу), стоит отметить, что вероятность взятия ворот в данном эпизоде оценили в 0,02 xG. Очевидно, что в историю нужно входить именно так, ведь аргентинец теперь с 14 мячами делит звание лучшего бомбардира «Интера» в ЛЧ с бразильцем Адриано. Нерадзурри четвертые и завершат основной этап домашней встречей с «Монако».

Прорыв «Фейеноорда»

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
3:0
Бавария

«Фейеноорд» переживает спад, за последнее время выиграв только у представителя третьего дивизиона в Кубке Нидерландов. Однако роттердамцы терпеливо ждали свой шанс и подловили «Баварию» на контратаке, который завершил Сантьяго Хименес. Мюнхенцы же словно уперлись в стену, и даже Кейн не смог пробить Бельо ударом с нескольких метров. В концовке же первого тайма проблемы немецкого гранда усугубились. Сначала гости потеряли получившего травму Дэйвиса, а на девятой добавленной арбитром минуте получили второй гол от Хименеса.

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После перерыва команда Венсана Компани буквально висела на воротах хозяев. Только баварцы либо мазали, как упустивший отличный момент Сане, либо хватались за голову, капитулируя в дуэлях с поймавшим кураж Бельо. Тот сделал семь спасений (при 26 ударах), а добивший немцев Уэда стал автором третьего попадания в створ ворот Нойера! В Роттердаме праздник по случаю выхода в плей-офф, ну а «Бавария» должна там оказаться по итогам домашней игры с беспомощным «Слованом».

«Селтик» справился с невезением, «Лейпциг» хлопнул дверью

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
1:0
Янг Бойз

«Селтик» в противостоянии с не набравшим ни одного очка соперником словно попал на остров невезения. За первый тайм «кельты» лишились трех голов, которые отменяли из-за офсайда (дважды) и обнаруженного при помощи ВАР фола Макгрегора. А еще Энгельс бесхитростно исполнил пенальти. По всем законам жанра после такого «Янг Бойз» должен был забить. От полного кошмара шотландцев спас выдавший два сумасшедших сейва в одной атаке Шмайхель. И все же удача решила, что «Селтик» заслужил ее благосклонность. На последних минутах швейцарцев снова спас голкипер, однако от него мяч отлетел в защитника Бенито и срикошетил в ворота. Команда Брендана Роджерса, которой в последнем туре играть в гостях с «Астон Виллой», стал ближе к плей-офф. Но при этом потеряла важную фигуру — не справившегося с эмоциями и получившего красную карточку Маэду.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 20:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:1
Спортинг

Что касается первых матчей дня, то провалившийся в турнире и проигравший все шесть предыдущих встреч «Лейпциг» решил хлопнуть дверью. Причем в первом тайме «быки» могли получить двойной перевес, но ограничились голом Шешко, тогда как ассистировавший ему Раум чуть позже не попал в протокол. Помешал офсайд Опенда, из-за которого взятие ворот отменили.

Однако оживающий под началом назначенного на пост главного тренера в католическое Рождество Руя Боржеша «Спортинг» был совсем неплох. Тем более, в резерве находился выходящий после травмы на замены Дьекереш. А когда он появился на поле, результат оказался предсказуем. Опытный Орбан не смог остановить шведа, который завершил свой прорыв в штрафную выстрелом в ближний верхний угол. Только свой джокер нашелся и у «Лейпцига», и первую победу команде принес Поульсен. После трех поражений подряд «Спортинг» в заключительном туре обязан дома обыгрывать потерявшую турнирную мотивацию «Болонью».

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 20:45. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шахтер Д
2:0
Брест

А «Брест» резко снизил шансы финишировать в первой восьмерке, причем гости выступили именно так, как их соотечественники в гостевых играх с «Шахтером» в трех предыдущих случаях. До «Бреста» не менее двух мячей от этого соперника пропустили «Монако», «Ренн» и «Марсель». Впрочем, шансы победителей выйти в плей-офф не самые высокие. В последнем туре «Шахтеру» играть в Дортмунде со столь же мотивированной «Боруссией», которую еще и должна встряхнуть отставка Нури Шахина.

Статистика дня
8-й раз подряд «ПСЖ» не удается добиться преимущества в счете после первого тайма в домашнем матче главного еврокубка.
23 матча не забивал в ЛЧ нападающий «Лейпцига» Поульсен.
10 поражений за 31 матч сезона впервые в карьере потерпел Хосеп Гвардиола.
51 гол забил в ЛЧ нападающий «Ман Сити» Холанн. В возрасте до 26 лет чаще отличался только Лионель Месси (52).
66 побед одержал «ПСЖ» при президентстве Нассера Аль-Хелаифи, который превзошел показатели легендарного босса «Лиона» Жана-Мишеля Олласа.
51 гол забил в ЛЧ Мбаппе, превзойдя Тьерри Анри.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лейпциг
ФК Милан
ФК Реал
ФК Селтик
ФК Шахтер (Донецк)
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