Смал: «Игроки «Фейеноорда» защищались как звери в матче с «Баварией»

Защитник «Фейеноорда» Гейс Смал прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Потрясающий матч. Я считаю, что это самый большой матч в моей карьере после выездной игры с «Манчестер Сити». Я очень горжусь командой. Мы не так много играли с мячом, но защищались как звери», — цитирует пресс-служба УЕФА Смала.

«Фейеноорд» набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Бавария» идет на 15-й строчке — 12 очков.