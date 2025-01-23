Консейсау: «Результат — самое главное, но есть вещи, которые «Милан» может улучшить»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Жироной» (1:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Игроки проделали хорошую работу, но это еще не конец. Надо продолжать усердно работать. Результат — самое главное, но есть вещи, которые мы можем улучшить», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

«Милан» набрал 15 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Жирона» располагается на 31-й строчке — 3 очка.