Официальный сайт УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов.

В нее вошел вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. 32-летний россиянин не пропустил в домашнем матче 5-го тура с «Лионом» (2:0).

Команда недели Лиги чемпионов:

вратарь Михаил Кержаков («Зенит»);

защитники Свен Бендер («Байер»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Серж Орье («Тоттенхэм»);

полузащитники Энок Мвепу («Зальцбург»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Корентен Толиссо («Бавария»), Хаким Зиеш («Аякс»);

нападающие Ромелу Лукаку («Интер»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).

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