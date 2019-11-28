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Михаил Кержаков — в команде недели Лиги чемпионов

28 ноября 2019, 15:05
27 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Лион» — 2:0. Михаил Кержаков. Фото AFP
27 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Лион» — 2:0. Михаил Кержаков. Фото AFP
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Официальный сайт УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов.

В нее вошел вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. 32-летний россиянин не пропустил в домашнем матче 5-го тура с «Лионом» (2:0).

Команда недели Лиги чемпионов:

вратарь Михаил Кержаков («Зенит»);

защитники Свен Бендер («Байер»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Серж Орье («Тоттенхэм»);

полузащитники Энок Мвепу («Зальцбург»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Корентен Толиссо («Бавария»), Хаким Зиеш («Аякс»);

нападающие Ромелу Лукаку («Интер»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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