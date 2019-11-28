Михаил Кержаков — в команде недели Лиги чемпионов
Официальный сайт УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов.
В нее вошел вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. 32-летний россиянин не пропустил в домашнем матче 5-го тура с «Лионом» (2:0).
Команда недели Лиги чемпионов:
вратарь Михаил Кержаков («Зенит»);
защитники Свен Бендер («Байер»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Серж Орье («Тоттенхэм»);
полузащитники Энок Мвепу («Зальцбург»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Корентен Толиссо («Бавария»), Хаким Зиеш («Аякс»);
нападающие Ромелу Лукаку («Интер»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).
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? Встречаем! Команда недели Fantasy Football по итогам 5-го тура #ЛигаЧемпионов! ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 28, 2019
Без @zenit_spb не обошлось ? pic.twitter.com/lCX7Xb1CFu