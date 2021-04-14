«Ливерпуль» и «Реал» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Филипс, Кабак, Робертсон, Вайналдум, Фабинью, Милнер, Салах, Фирмину, Мане.

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Эдер Милитау, Начо, Менди, Модрич, Каземиру, Кроос, Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени. В первой игре «Реал» победил 3:1.