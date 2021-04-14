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«Ливерпуль» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

20:59
Игроки «Реала» перед матчем. Фото ФК "Реал".
Игроки «Реала» перед матчем. Фото ФК &quot;Реал&quot;.
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«Ливерпуль» и «Реал» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Филипс, Кабак, Робертсон, Вайналдум, Фабинью, Милнер, Салах, Фирмину, Мане.

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Эдер Милитау, Начо, Менди, Модрич, Каземиру, Кроос, Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени. В первой игре «Реал» победил 3:1.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029491--liverpool-vs-real-madrid/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры