Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Клоппа не беспокоит критика в адрес «Ливерпуля»

03:11
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что за один матч невозможно вернуть психологию победителей. Также он признался, что его не беспокоит критика.

«Тяжелая игра. Мы не можем вернуть психологию победителей за один матч, но сегодня мы сыграли отлично. Это только первый поединок. Я знаю, что многие ждали, что мы снова оступимся, но сегодня ребята были великолепны, и я рад за них. Мы были на высоте два года, а в этом сезоне у нас стали возникать проблемы. Понятно, что в такие моменты все начинают критиковать нас. Но для меня это не проблема», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

Ответный матч «Ливерпуля» против «Лейпцига» состоится 10 марта в Англии.

РБ Лейпциг — Ливерпуль

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029475--leipzig-vs-liverpool/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2982
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир