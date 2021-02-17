Клоппа не беспокоит критика в адрес «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что за один матч невозможно вернуть психологию победителей. Также он признался, что его не беспокоит критика.

«Тяжелая игра. Мы не можем вернуть психологию победителей за один матч, но сегодня мы сыграли отлично. Это только первый поединок. Я знаю, что многие ждали, что мы снова оступимся, но сегодня ребята были великолепны, и я рад за них. Мы были на высоте два года, а в этом сезоне у нас стали возникать проблемы. Понятно, что в такие моменты все начинают критиковать нас. Но для меня это не проблема», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

Ответный матч «Ливерпуля» против «Лейпцига» состоится 10 марта в Англии.