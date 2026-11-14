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Батраков: «Не ожидал, что так быстро начну забивать в Лиге чемпионов»

Батраков: «Не ожидал, что так быстро начну забивать в Лиге чемпионов»

Руслан Минаев

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков поделился впечатлениями от первых голов в Лиге чемпионов.

«Не ожидал, что так быстро начну забивать в Лиге чемпионов. Не сказал бы, что это легко. Наверное, есть и доля везения, но я много работал и шел к этому. Лига чемпионов была моей маленькой мечтой. Сейчас, когда первые эмоции немного улеглись, стараюсь показывать более зрелый футбол», — приводит официальный сайт РФС слова Батракова.

21-летний полузащитник также рассказал о футболистах, которые вдохновляли его в детстве.

«В детстве на меня большое впечатление производили футболисты первой команды «Локомотива». Особенно запомнился Алексей Миранчук. Из нынешних игроков мне нравятся Хвича, Харри Кейн и Килиан Мбаппе», — сказал Батраков.

Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай» в августе 2026 года. В сезоне-2026/27 на его счету четыре гола в четырех матчах Лиги чемпионов.

Источник: РФС
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Алексей Батраков
Алексей Миранчук
Килиан Мбаппе
Харри Кейн
Хвича Кварацхелия
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
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