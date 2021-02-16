Центральный защитник «Ливерпуля» Озан Кабак вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Таким образом, он стал первым турком в состав английской команды в игре ЛЧ, сообщает Opta.

Всего в составе клубов из Англии в Лиге чемпионов выходили представители 76 разных стран.

Кабак пришел в «Ливерпуль» в январе на правах аренды из «Шальке». До встречи с «Лейпцигом» турок играл только против «Лестера» (1:3) в АПЛ.