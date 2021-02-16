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Кабак — первый турок, сыгравший в составе английского клуба в Лиге чемпионов

16 февраля 2021, 23:45
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Центральный защитник «Ливерпуля» Озан Кабак вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Таким образом, он стал первым турком в состав английской команды в игре ЛЧ, сообщает Opta.
Всего в составе клубов из Англии в Лиге чемпионов выходили представители 76 разных стран.

Кабак пришел в «Ливерпуль» в январе на правах аренды из «Шальке». До встречи с «Лейпцигом» турок играл только против «Лестера» (1:3) в АПЛ.

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