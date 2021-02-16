Кабак — первый турок, сыгравший в составе английского клуба в Лиге чемпионов
16 февраля 2021, 23:45
Центральный защитник «Ливерпуля» Озан Кабак вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Таким образом, он стал первым турком в состав английской команды в игре ЛЧ, сообщает Opta.
Всего в составе клубов из Англии в Лиге чемпионов выходили представители 76 разных стран.
Кабак пришел в «Ливерпуль» в январе на правах аренды из «Шальке». До встречи с «Лейпцигом» турок играл только против «Лестера» (1:3) в АПЛ.
76 — Ozan Kabak is set to become the very first Turkish player to appear for an English club in the UEFA Champions League, the 76th different nation to be represented in an English side in the competition. Worldwide. pic.twitter.com/RUjJ1qbRQE— OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2021
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