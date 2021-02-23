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Гвардьола считает, что «Боруссия» не сможет его удивить

20:25
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, чего он ожидает от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

«Играть готовы все, не считая Натана Аке, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 23 февраля. — «Боруссия» здорово выходит из обороны через короткий пас, у нее стремительный переход к атакам, а в нападении действуют очень быстрые футболисты. Мы должны быть сосредоточены на своих действиях. Немецкие команды всегда очень опасны.

Они могут менять тактическую схему, играть с четырьмя или пятью полузащитниками, но их идеи от этого не меняются. Я хорошо знаю, чего ждать от «Боруссии», и не думаю, что соперник может нас удивить".

Матч «Боруссия» — «Манчестер Сити» состоится 24 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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