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Гасперини — о матче с «Реалом»: «Лишь игра покажет, насколько силен наш соперник»

17:17
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящей игре с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Путевка в четвертьфинал будет разыграна по сумме двух матчей. Совершенно очевидно, что идеальным началом будет победа в первом поединке, но нужно сохранять осторожность.

У нас есть кадровые потери, но мы постараемся с этим справиться. Так или иначе, нас ждет матч высочайшего уровня, и мы постараемся сыграть как можно лучше.

Ранее мы с «Реалом» не встречались. Лишь игра покажет, насколько силен наш соперник. Это одна из лучших команд мира. Однако ранее в подобных матчах мы всегда демонстрировали чуть больше знаний и мастерства», — цитирует Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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