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Елагин о Сафонове: «Он показал нашим «звездам» РПЛ: если пахать — тебя заметят»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» оценил достижение вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, который во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.

— Два года назад могли себе представить, что россиянин станет основным вратарем «ПСЖ», выйдет в старте в финале Лиги чемпионов и выиграет турнир?

— Это очень хорошая история. Показательная для наших «звезд». «Звезд» РПЛ. Которые получают миллионы и особо никуда не стремятся. Сафонов работал, пахал, совершенствовался. И его заметили. Матвей получил шанс и его использовал. Честь ему и хвала! Сейчас он номер один в «ПСЖ» и два раза выиграл Лигу чемпионов. Причем играл в финале. А остальные — пусть сидят дома, получают свои деньги. А потом плачут, что они, видите ли, непризнанные звезды... — сказал Елагин «СЭ».

Александр Елагин и&nbsp;Матвей Сафонов.«Сафонов показал «звездам» РПЛ: пашите — вас заметят!» Елагин об Артете, Хвиче и Ямале

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Матвей Сафонов
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Александр Елагин
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