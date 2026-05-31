Елагин: «Артета — слишком осторожный тренер, рассудительный до раздражения!»

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» объяснил, что ему не понравилось в решениях главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты в финале ЛЧ против «ПСЖ» (1:1, пенальти 3:4).

— Вы склонны хвалить Артету за план на игру?

— Смутило, наверное, только одно. Артета — слишком осторожный тренер. Он рассудительный до раздражения! Все пытается просчитать до мелочей, на ход вперед.

— Это вы к чему?

— Вот смотрите. Луис Энрике снял с игры Хвичу, затем — вынужденно Дембеле, следом — Витинью. «ПСЖ», по сути, лишился трех креативщиков. Так?

Артета же выпустил Эзе, Мартинелли, Дьекереша, Мадуэке — свежих, бегущих, техничных исполнителей. Ну так не привязывай их к конкретному заданию, позиции, дай ты им свободу в атаке! Развяжи их! Вот этой готовности рисковать, авантюрности Артете, считаю, где-то вчера и не хватило. «Арсенал» продолжал играть по своей классике, вторым номером, на контратаках. Просто потому что главный тренер их не перестроил. Не сказал подопечным: «Ребята, попробуйте сыграть в атаку». Как это сделал Де Дзерби в последних матчах «Тоттенхэма» в сезоне. В итоге «шпоры» носились по полю как безумные, бились за место в АПЛ!

Но Артета — другой, осторожный. Его можно сравнить с бывшим главным тренером сборной Англии Саутгейтом. С одной стороны, у обоих специалистов очень серьезные результаты. Но, с другой, им не хватает гибкости, — сказал Елагин «СЭ».

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