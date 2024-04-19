Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:16

Булыкин: «Есть магия «Реала», которая опять им помогла, и они прошли «Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити» (1:1, пенальти — 4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Честно говоря, «Манчестер Сити» смотрелся очень хорошо. Я даже думал, что они победят. Но есть магия «Реала», которая опять им помогла, и они прошли по пенальти. Очень удачно сложилось, но таков футбол — он непредсказуем», — цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

«Реал» по сумме двух матчей одержал победу и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Баварией», переигравшей в среду «Арсенал» (1:0).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/18/22822088.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
0
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров сделал 100 передач за сезон НХЛ
Биография Петра Яна: детство и карьера бывшего чемпиона UFC
Генпрокурор РФ Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»
Капитан-тренер, глупое удаление и камбэк в большинстве. Что случилось в матче «Металлург» - «Локомотив»
В Польше обвинили местного жителя в подготовке покушения на Зеленского
Синоптик опроверг девятибалльный шторм в Москве в пятницу
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Лига чемпионов, полуфиналы: кто сыграет за кубок в Лондоне?
«Реал» выжил в матче с «Ман Сити» и пробился в полуфинал ЛЧ. Клиент FONBET заработал на этом состояние
Родри — о матче с «Реалом»: «Я видел только одну команду на поле»
Тухель ответил критикам после победы «Баварии» над «Арсеналом» в Лиге чемпионов
Экс-игрок «Барселоны» Глеб: «Реал» — король Лиги чемпионов. У них огромный опыт»
Глеб: «Один из лучших плей-офф ЛЧ, команды подарили много зрелищных моментов»
Экс-игрок «Барселоны» Глеб: «Хави — легенда клуба. Лучше, чтобы он остался»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дьяков рассказал, кого считает фаворитом Лиги чемпионов после вылета «Манчестер Сити»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости