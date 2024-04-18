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Сегодня, 23:10

Дьяков рассказал, кого считает фаворитом Лиги чемпионов после вылета «Манчестер Сити»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

«Сложно сказать, потому что я считал фаворитом «Интер» или «Манчестер Сити». Мы видим один полуфинал «Реал» — «Бавария», а другой «ПСЖ» — «Боруссия». Наверное, «Реал» станет победителем, «Бавария» не так классно играет. Все равно это полуфинал Лиги чемпионов и футболисты высочайшего класса могут забыть, что у них сезон насмарку и шикарно провести эти две игры с «Реалом», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая.

Источник: Vprognoze
Виталий Дьяков
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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