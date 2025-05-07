Райс: «Арсенал» готов снова заявить о себе»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс верит, что его команда сможет победить «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Сейчас настрой позитвный. Надо максимально верить в себя, и у нас в команде с этим в порядке. Если предстанем лучшей версией самих себя, то нам все будет по плечу. Мы умеем заявить о себе, когда это больше всего необходимо. И готовы снова это сделать!» — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» пройдет в Париж на «Парк де Пренс» сегодня, 7 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой парижской команды — 1:0.

Во вторник, 6 мая, «Интер» в дополнительное время переиграл «Барселону» (4:3) и стал первым финалистом. Финал Лиги чемпионов-2025 пройдет 31 мая в Мюнхене.