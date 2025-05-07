Рафинья — о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Мы вернемся сильнее»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья обратился к болельщикам команды после поражения от «Интера» (3:4 д. в.) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Мы вернемся сильнее. Спасибо всем за поддержку, мы остаемся вместе. Сезоне еще не закончен. Каждый день я с гордостью ношу эти цвета и горжусь этой командой. Да здравствует «Барса», — написал Рафинья в соцсетях.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).