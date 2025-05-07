Артета: «Арсенал» в Париже для того, чтобы сотворить историю»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед ответным матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» отметил, что лондонская команда намерена сотворить историю. Лондонская команда ни разу в своей истории не выигрывала турнир.

«Мы здесь для того, чтобы сотворить историю. От финала нас отделяет одна победа. Поговорим на поле. Результат первого матча четко указывает на то, какие задачи стоят перед каждой из команд. Наша задача еще более понятная. Мы знаем, на что способны. Чтобы брать трофеи, нужно оказываться в нужное время и в нужном месте», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Ответный матч «ПСЖ» — «Арсенал» пройдет на «Парк де Пренс» в среду, 7 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени. Первый матч завершился победой парижан — 1:0.

Во вторник, 6 мая, «Интер» обыграл «Барселону» (4:3 д.в.) и вышел в финал Лиги чемпионов-2025, который пройдет 31 мая в Мюнхене.