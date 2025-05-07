Футбол
7 мая, 06:31

Артета: «Арсенал» в Париже для того, чтобы сотворить историю»

Евгений Козинов
Корреспондент
Микель Артета.
Фото AFP

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед ответным матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» отметил, что лондонская команда намерена сотворить историю. Лондонская команда ни разу в своей истории не выигрывала турнир.

«Мы здесь для того, чтобы сотворить историю. От финала нас отделяет одна победа. Поговорим на поле. Результат первого матча четко указывает на то, какие задачи стоят перед каждой из команд. Наша задача еще более понятная. Мы знаем, на что способны. Чтобы брать трофеи, нужно оказываться в нужное время и в нужном месте», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Ответный матч «ПСЖ» — «Арсенал» пройдет на «Парк де Пренс» в среду, 7 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени. Первый матч завершился победой парижан — 1:0.

Во вторник, 6 мая, «Интер» обыграл «Барселону» (4:3 д.в.) и вышел в финал Лиги чемпионов-2025, который пройдет 31 мая в Мюнхене.

Футболист &laquo;Интера&raquo; Давиде Фраттези забивает победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo;.И как после такого не сойти с ума? «Интер» и «Барселона» выдали лучший полуфинал Лиги чемпионов в современной истории
Источник: Официальный сайт УЕФА
