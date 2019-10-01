Болельщики «Реала» освистали Куртуа. Вместо него на 2-й тайм вышел Ареола

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа был освистан своими болельщиками во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге». Фанаты «сливочных» выразили недовольство игрой 27-летнего бельгийского вратаря.

На второй тайм вместо Куртуа на поле вышел резервный голкипер «Реала» Альфонс Ареола. В первые 45 минут бельгиец пропустил дважды.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Брюгге».