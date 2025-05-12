Футбол
12 мая, 17:46

В Бразильской конференции футбола назвали Анчелотти величайшим тренером в истории

Руслан Минаев

В Бразильской конфедерации футбола прокомментировали назначение Карло Анчелотти главным тренером сборной.

«Привлечение Карло Анчелотти в сборную Бразилии — больше, чем стратегический шаг. Это заявление всему миру, что мы намерены вернуть себе первое место на пьедестале. Он величайший тренер в истории, а теперь он возглавит крупнейшую сборную на планете. Вместе мы напишем новые славные страницы в истории бразильского футбола», — заявил глава организации Эдналдо Родригес.

Карло Анчелотти.Анчелотти — главный тренер сборной Бразилии. Итальянец приступит к работе летом

Анчелотти тренировал «Реал» с 2021 по 2025 год. Специалист будет готовить сборную Бразилии к чемпионату мира 2026 года. 65-летний итальянец возглавит национальную команду на июньских матчах квалификации ЧМ-2026 с Эквадором (6 июня) и Парагваем (11 июня).

