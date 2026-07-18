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Сегодня, 04:11

Малком опроверг информацию о переходе в «Фламенго»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком прокомментировал информацию о том, что продолжит карьеру во «Фламенго». 29-летний бразилец под постом в социальной сети о возможном переходе написал комментарий: «Ложные новости» и добавил три эмодзи клоуна.

Действующий контракт Малкома с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года. Он с 2023 года выступает за «Аль-Хиляль», в который перешел из «Зенита».

В сезоне-2025/26 Малком сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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