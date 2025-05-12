Футбол
12 мая, 17:11

Анчелотти возглавил сборную Бразилии

Руслан Минаев
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Бразильская конфедерация футбола объявила о подписании контракта с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.

Специалист будет готовить сборную Бразилии к чемпионату мира 2026 года. Он возглавит национальную команду на июньских матчах квалификации ЧМ-2026 с Эквадором (6 июня) и Парагваем (11 июня).

«Реал» сыграет последний матч сезона-2024/25 против «Реал Сосьедад» в 38-м туре ла лиги. Матч пройдет 25 мая.

Карло Анчелотти.Анчелотти — главный тренер сборной Бразилии. Итальянец приступит к работе летом

65-летний итальянец возглавляет «Реал» с 2021 года, а также с 2013 по 2015 год. Вместе со «сливочными» он дважды становился чемпионом Испании, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, и трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Карло Анчелотти
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
  • serkonol

    абсолютно согласен!

    13.05.2025

  • PvsZ

    "изчезли фавелы, и не стали появляться самородки, которыми наслаждался весь футбольный мир" ====== Вооооот, вот это-то и есть главная проблема! Не то чтобы весь мир стал кудесниками мяча, а Бразилия стала чуть-чуть цивилизованнее, и поток кудесников иссяк. Не думаю, что нынешние бразилы влетели бы 1-7 тогдашним немцам, например. Та сборная была слабее, особенно после потери Неймара. Сегодня можно собрать получше. Но доминировать, как при Пеле, да, уже не получится.

    13.05.2025

  • serkonol

    во времена пеле сборная бразилии доминировала. и потом ещё несколько десятилетий была очень сильна. изчезли фавелы, и не стали появляться самородки, которыми наслаждался весь футбольный мир. у испанцев выросло замечательное поколение - евро 2008 и 12, чм - 2010. про евро 2024 не хочу говорить. за руку кукурельи нужно было ставить пеналь. и не факт, что прошли бы немцев. у хорватов выросло замечательное поколение - серебро и бронза чм. бразильцы в катаре играли наравных с хорватами, но не повезло в серии пеналей. у вини лучший сезон 23/24. рафинья только в этом сезоне играет на высоком уровне.

    13.05.2025

  • PvsZ

    Вот этот вот аргумент "сейчас многие научились" - тоже бред. Ну пускай 30-40 лет назад играть в футбол умели 5 сборных, а сейчас 20. Для победы на ЧМ не надо все 20 обыгрывать. В группах, стараниями алчных идиотов из ФИФЫ, скоро одни Тунисы и Гондурасы будут для массовки, а в плей-офф надо выиграть примерно те же 4 матча, что и раньше, и вот эти 4 более серьёзных соперника и встанут на пути к кубку, а не весь возросший мировой уровень футбола единым фронтом. Кстати, не факт, что он возросший. Марокко и греки - молодцы, но взлёт вчерашних аутсайдеров может означать в равной степени и беззубость фаворитов. Ну и я прекрасно помню, как греки выиграли ЧЕ. "Душераздирающее зрелище!.." Рафинья и Вини в своих топ-клубах могут быть чудо как хороши, но что они показали в Катаре? Не, не верю. Вот насчёт того, что выход в полуфинал это потолок - в точку.

    13.05.2025

  • serkonol

    теперь понятно)))

    13.05.2025

  • serkonol

    А Вини или Рафинья дотягивают хотя бы до ногтя на мизинце Роналдиньо? Или до шнурка на бутсе Зубастика? бред полнейший. всегда говорил, что нельзя сравнивать футболистов из разных эпох. чем вини плох? в прошлом сезоне был лучшим. рафинья в этом сезоне прилично играет. сейчас многие научились играть в футбол и несколько сборных, примерно, одного уровня. кстати, я arno11 сразу написал о своих сомнениях касательно бразилии претендента на титул. считаю, что если сборная бразилии сыграет в полуфинале чм, то это будет огромный успех анчелотти. не надо забывать про сборную марокко в катаре и греков в 2004-м году.

    13.05.2025

  • PvsZ

    А "не с ходу" - сильно больше? Ну.... Маркиньос, Каземиро, Габи Жезус, да много неплохих игроков, но тянут ли они на чемпионов мира, даже если сам Христос сойдёт с горы Корковаду в Рио и возьмётся тренировать сборную? Что же до этих троих, то Алисон - отличный вратарь, вот тут спорить не буду. А Вини или Рафинья дотягивают хотя бы до ногтя на мизинце Роналдиньо? Или до шнурка на бутсе Зубастика? Из кого собирать сборную, которая будет крушить соперников, как в 1970 или 2002? Из Вандерсонов и Ришарлисонов?

    12.05.2025

  • Vaclav

    Норм. Пора. Как было пора Клоппу из Ливера.

    12.05.2025

  • izorkin

    Так в этом сезоне Реал ничего и не выиграл. Речь обо всем периоде Анчелотти.

    12.05.2025

  • serkonol

    гус обыграл голландцев.

    12.05.2025

  • serkonol

    сезон завалил не карло. как можно достойно играть с сильнейшими соперниками без своих основных защитников. карвахаль и васкес нагдядный пример того, что один не может полноценно заменить другого. ну какой нахрен из васкеса капитан. повторюсь, у основных защитников были тяжёлые травмы, рюдигер играл 7 месяцев на обезболивающих, а клуб ничего не сделал в зимнее трансферное окно. зидан собрал команду, которая смогла выиграть 3 лч подряд, а перес продал роналду и посадил на банку наваса. зидан сам ушёл из этого клоповника. потом вернулся и снова ушёл. казалось, что реал погрузился в тину надолго, но анчелотти вернулся и смог дважды выиграть лигу чемпионов. мля, "благодарность" переса не имеет границ(((

    12.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Могли бы расстаться с Карло, не заваливая сезон, разве нет?

    12.05.2025

  • Dimario

    Если не Анчелотти, то сборной Бразилии никто уже не поможет.

    12.05.2025

  • al_koka

    А ежели на ЧМ придется встретится с Италией,? кое кто , помнится, отказался из-за этого.

    12.05.2025

  • Berkut-7

    Интересен сам симбиоз, итальянская тренерская школа, против карнавальных бразильских игроков , казалось бы ну полные антиподы между собой , будет интересно на это всё посмотреть .

    12.05.2025

  • ValeraK

    Всё благодаря отказу Черчесова =)

    12.05.2025

  • serkonol

    нет, отбор пройдут. посмотрим, как сыграют эти матчи. анчелотти, как и раньери умеет объединять футболистов. хочу спросить касательно алонсо. перес так сильно хотел его заменить на анчелотти, что в зимнее трансф окно не стал покупать защитниов? в январе почти каждый день писал, что если перес хочет титулов, то нужно купить или взять в аренду качественных защитников. в прошлом сезоне на защитников легла огромная нагрузка. можно вспомнить ответный матч с ман сити. потом евро, вот и начались поголовные травмы.

    12.05.2025

  • Soliton Оренбург

    Забавно будет посмотреть. Потому как для селесао е**лет у него конечно обычно кисловатый

    12.05.2025

  • arno11

    Так вы еще и исходите из того, что Бразилия и отбор не пройдет?

    12.05.2025

  • Спринт

    Не имели бразильские футболисты проблем .. да подписали папу Карло .. Теперь узнают, что такое кросс и бег с баллонами .. **

    12.05.2025

  • Neil

    Ничё се. Вот это ход.

    12.05.2025

  • serkonol

    почти весь сезон реал играл без основных защитников. у анчелотти постоянно болела голова кого ставить в защиту. несколько футболистов почти постоянно играли не на своих позициях. если бы не травмы защитников, то и уход крооса смогли бы пережить.

    12.05.2025

  • serkonol

    в последние несколько лет казалось, что зидан вправил мозги пересу. президент начал благодарить футболистов, которые уходили из клуба (бензема, хоселу. кроос). но, как говорится, горбатого могила исправит. в этом сезоне почти все основные защитники были с травмами. да ещё оказывается рюдигер 7 месяцев играл на обезболивающих. в клубе прекрасно знали ситуацию, но ничего не сделали в зимнее трансферное окно. фактически дали пинка под зад анчелотти.

    12.05.2025

  • serkonol

    не смущает, что почти весь сезон реал играл без своих основных защитников.

    12.05.2025

  • serkonol

    если бы зимой купили 1-2 защитника, возможно, результаты были лучше. почти весь сезон играли без основных защитников.

    12.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    Реалу не хватило 5...6 классных игроков...это факт команда не выглядела единым целым за исключением нескольких матчей вот вчера несколько футболистов на поле просто не были заметны новому тренеру много работы вчера Барса потерявшая ЛЧ боялась потерять и чемпионство отсюда такая неистовая игра на износ с ее стороны

    12.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ничего! И Перес не вечен под Луной! После вчерашнего прямо хочется пощупать ему лицо)

    12.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    - А я ведь говорил! - Всегда найдется тот, кто скажет: - А я ведь говорил.

    12.05.2025

  • serkonol

    только у меня одного мнение, что отсутствием трансферов в зимнее окно, перес подставил анчелотти.

    12.05.2025

  • igor1972

    просто очевидно, что выгорел тренер, надо эмоциональный фон восстановить. А то и до ЧМ не дотянет, в смысле не даст результата

    12.05.2025

  • serkonol

    если деньги нужны, то к саудитам ещё успеет.

    12.05.2025

  • fedland

    а зачем? чтобы на следующем ЧМ поработать в возрасте 70 лет...

    12.05.2025

  • serkonol

    не слежу за сборной. но с ходу могу назвать троих - алиссон, вини, рафинья.

    12.05.2025

  • fedland

    Новый Реал будут строгать без папы Карло. Дважды входил в одну реку. Второй раз особо удачно. Уважение фанатов и клуба он заработал честно и всегда будет желанным гостем на Сантьяго Бернабеу. Удачи тебе Карло на новом месте работы! И ярких побед!

    12.05.2025

  • izorkin

    Для Реала выиграть чемпионат Испании с одной финансово ослабленной Барселоной сложнее, чем Лигу чемпионов с монструозным Мансити и еще целым ворохом элитных клубов. Удивительная команда.

    12.05.2025

  • serkonol

    вроде отборочные ещё не закончились, посмотрим.

    12.05.2025

  • arno11

    Я, честно говоря, не понимаю тех, кто говорит, что у Бразилии сейчас слабые игроки. У Бразилии неорганизованная куча высококлассных игроков с огромной рыночной стоимостью на трансфермаркте. Анчелотти их организует, он сегодня один из лучших тренеров именно в области дисциплины и организации. Бразилия с сегодняшнего дня может считаться одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира.

    12.05.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Бразилия в 6-й раз станет чемпионом мира....это уже точно....

    12.05.2025

  • 4rfv5tgb

    Анчелотти помощь не нужна!

    12.05.2025

  • 36

    Поставит свиниусов на место.Шутка ли 24 года без медалей Бразилия

    12.05.2025

  • PvsZ

    По-прежнему считаю, что беда нынешней сборной Бразилии - не в отсутствии хорошего тренера, а в дефиците хороших игроков, но тем не менее, удачи Папе Карло. Искренне порадуюсь его успехам.

    12.05.2025

  • Андрей Иванов

    Там у него свой нытик Вини будет

    12.05.2025

  • Friend of Misery

    Зря. Лучше бы к арабам поехал. А так на жареную сковородку, добровольно... Ну нет у них сейчас таких игроков, как раньше- Роналдо, Роналдинью, Кака, Роберто Карлос, Кафу... Одни симулянты да нытики.

    12.05.2025

  • 36

    Свершилось!

    12.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    успехов ему в сборной Бразилии!!!

    12.05.2025

  • Секир-башка

    Бразилия уже давно о нем мечтала. Похоже со своими тренерами есть проблемы, без конца их тасуют.

    12.05.2025

  • Глупый

    спартак не успел его подписать

    12.05.2025

  • igor1972

    Неугомонный Карло, хоть бы отдохнул, перезагрузился))

    12.05.2025

  • Павел Леонидович

    ну посмотрим... Не уверен, что приуспеет

    12.05.2025

  • Заполярье

    Прощай папа Карло! :relieved:

    12.05.2025

    12.05.2025

  • инок

    Это будет любопытно, по крайней мере. Удачи Папе Карло в сборной Бразилии!

    12.05.2025

  • Топотун

    папа карлО

    12.05.2025

  • NF

    Почётная "пенсия" с осадком от последнего сезона в "Реале". И без гарантий успеха...

    12.05.2025

    Takayama

