Анчелотти возглавил сборную Бразилии

Бразильская конфедерация футбола объявила о подписании контракта с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.

Специалист будет готовить сборную Бразилии к чемпионату мира 2026 года. Он возглавит национальную команду на июньских матчах квалификации ЧМ-2026 с Эквадором (6 июня) и Парагваем (11 июня).

«Реал» сыграет последний матч сезона-2024/25 против «Реал Сосьедад» в 38-м туре ла лиги. Матч пройдет 25 мая.

65-летний итальянец возглавляет «Реал» с 2021 года, а также с 2013 по 2015 год. Вместе со «сливочными» он дважды становился чемпионом Испании, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, и трижды побеждал в Лиге чемпионов.