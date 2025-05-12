Анчелотти стал первым иностранным тренером сборной Бразилии с 1965 года

Бразильская конфедерация футбола объявила о подписании контракта с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.

65-летний итальянец стал первым иностранным тренером сборной Бразилии с 1965 года. Тогда национальной командой руководил аргентинец Фильпо Нуньес.

Для Анчелотти это первый опыт работы в сборной страны.

Анчелотти будет готовить сборную Бразилии к чемпионату мира 2026 года. Он возглавит национальную команду на июньских матчах квалификации ЧМ-2026 с Эквадором (6 июня) и Парагваем (11 июня).