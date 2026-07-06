Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Я пытался, но теперь все кончено», — цитирует 34-летнего футболиста Globo.

Бразилия в 1/8 финала чемпионата мира-2026 проиграла Норвегии (1:2). Неймар забил единственный мяч своей команды, он реализовал пенальти на 90+10-й минуте.

За сборную Неймар забил 80 голов и отдал 59 результативных передач в 130 матчах. Он является лучшим бомбардиром в ее истории.

В составе национальной команды Неймар становился олимпийским чемпионом в 2016 году, выигрывал Кубок конфедераций в 2013 году, становился серебряным призером Кубка Америки-2021 и серебряным призером Олимпиады-2012.