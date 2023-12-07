«Палмейрас» стал 12-кратным чемпионом Бразилии

«Палмейрас» на выезде сыграл вничью с «Крузейро» (1:1) в матче 38-го тура чемпионата Бразилии.

На 22-й минуте встречи нападающий сборной Бразилии Эндрик, который летом перейдет в «Реал», открыл счет. Полузащитник Никау в концовке забил в составе хозяев.

Этого результата хватило зелено-белым, чтобы завершить турнир на первой строчке в турнирной таблице. «Палмейрас» стал 12-кратным чемпионом Бразилии.

«Гремио», за который выступает экс-форвард «Барселоны» Луис Суарес, завершил сезон на 2-м месте. «Атлетику Минейру» с экс-нападающим «Зенита» Халком в составе замкнул тройку лучших.