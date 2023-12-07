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Сегодня, 07:13

«Палмейрас» стал 12-кратным чемпионом Бразилии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Палмейрас» с чемпионским кубком.
Фото Reuters

«Палмейрас» на выезде сыграл вничью с «Крузейро» (1:1) в матче 38-го тура чемпионата Бразилии.

На 22-й минуте встречи нападающий сборной Бразилии Эндрик, который летом перейдет в «Реал», открыл счет. Полузащитник Никау в концовке забил в составе хозяев.

Этого результата хватило зелено-белым, чтобы завершить турнир на первой строчке в турнирной таблице. «Палмейрас» стал 12-кратным чемпионом Бразилии.

«Гремио», за который выступает экс-форвард «Барселоны» Луис Суарес, завершил сезон на 2-м месте. «Атлетику Минейру» с экс-нападающим «Зенита» Халком в составе замкнул тройку лучших.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/brazil/seriaa/2023/
Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Крузейро
ФК Палмейрас
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