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Сегодня, 02:35

Экс-нападающий сборной Бразилии Фред объявил об окончании карьеры

Сергей Разин
корреспондент
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Фред со своей семьей.
Фото ФК «Флуминенсе»

Форвард «Флуминенсе» Фред объявил о завершении игровой карьеры.

38-летний экс-игрок сборной Бразилии в текущем сезоне провел 20 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

За свою карьеру Фред выступал за «Америку Минейро», «Крузейро», «Лион», «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе». В составе «Лиона» форвард стал трехкратным чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. Вместе с «Флуминенсе» Фред дважды становился чемпионом Бразилии.

За сборную Бразилии Фред провел 39 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 6 результативных передач. В 2013 году в составе национальной команды нападающий стал победителем Кубка конфедераций.

Фредерико Родригес де Паула Сантос (Фред)
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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