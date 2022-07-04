Источник: Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Атлетико Паранаэнсе»

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес входит в сферу интересов «Атлетико Паранаэнсе», утверждает O Globo.

В переходе 31-летнего игрока лично заинтересован главный тренер команды Луис Фелипе Сколари. Также кандидатура Фернандеса уже была одобрена советом директоров «Атлетико».

Напомним, у защитника есть действующий контракт с московским клубом до 30 июня 2024 года, который был приостановлен по его просьбе на неопределенный срок в связи с предстоящим пополнением в семье.

Фернандес вернулся в Бразилию после последнего матча Российской премьер-лиги сезона-2021/22 с «Ростовом» (4:0), в котором он отметился забитым мячом и результативной передачей.

С красно-синими он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка России.