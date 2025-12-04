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Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Белоруссии

Игнат Заздравин
Корреспондент

Белорусская федерация футбола (АБФФ) объявила об уходе главного тренера сборной Белоруссии Карлоса Алоса со своего поста.

Контракт с 50-летним испанцем расторгли по соглашению сторон.

«АБФФ благодарит Карлоса Алоса и его штаб за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте федерации.

Алос работал со сборной Белоруссии с августа 2023 года. Под его руководством команда провела 26 матчей, в которых одержала 6 побед, 10 раз сыграла вничью и уступила в 10 встречах.

С 2 очками Белоруссия заняла последнее место в группе C отборочного турнира ЧМ-2026.

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