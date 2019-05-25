Жиньяк хочет перейти в "Бока Хуниорс"

Агент нападающего "Тигрес" Андре-Пьера Жиньяка Роберто Сан Хуан заявил, что француз хочет перейти в "Бока Хуниорс". Вчера он стал лучшим бомбардиром в истории мексиканского клуба, забив 104-й гол.

- Жиньяк всегда выражал желание играть за "Боку", – цитирует We Motivation Сан Хуана. - Другая команда связывалась с нами, но он всегда показывал свое желание играть за "Боку". Было бы очень интересно, если бы Жиньяк пришел в аргентинский футбол, а "Бока Хуниорс" является одним из крупнейших клубов в мире.