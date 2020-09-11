«Рига»: Кононов временно покинул клуб по семейным обстоятельствам

«Рига» выступила с заявлением по поводу ситуации с главным тренером Олегом Кононовым. В клубе подтвердили, что он покинул расположение команды из-за семейных обстоятельств.

«Главный тренер Олег Кононов временно покинул команду по семейным обстоятельствам. Михаил Конев будет возглавлять команду в завтрашней игре с «Вентспилсом». Мы ждем Кононова назад, когда это будет возможно», — говорится в заявлении «Риги» в Instagram.

«Рига» лидирует в турнирной таблице чемпионата Латвии с 45 очками после 17 туров.

До того, как возглавить латвийский клуб, Кононов работал в «Спартаке», с 2018 по 2019 год. В сезоне-2018/19 красно-белые заняли пятое место в РПЛ.

Конев трудится в «Риге» на разных должностях с 2015 года, несколько раз работал исполняющим обязанности главного тренера, а с 2019 по 2020 год возглавлял первую команду на полноценной основе.