УЕФА начислит России баллы в таблицу коэффициентов по итогам сезона-2022/23

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявила, что Россия получит очки в таблице коэффициентов по итогам сезона-2022/23.

«В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА по завершении сезона-2022/23 России будет присвоено наименьшее количество очков в таблице коэффициентов, которое она заработала за последние пять сезонов», — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Отмечается, что в мужском футболе Россия получит 4,333 очка, в женском — 1,750 балла.

Напомним, в таблице коэффициентов УЕФА у России за сезон-2022/23 стоял прочерк, что противоречило изначальному заявлению организации.

В настоящий момент Россия находится на 18-м месте в мужском рейтинге.