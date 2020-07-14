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Тевес продлит контракт с «Бока Хуниорс»

19:53
Карлос Тевес. Фото Ole
Карлос Тевес. Фото Ole
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Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Ole. 36-летний форвард получил уже готовый контракт на один год с возможностью продления еще на шесть месяцев, до декабря 2021 года.

Теперь Тевесу осталось только поставить подпись под соглашением. У форварда ранее возникли разногласия в руководством клуба, но вмешательство вице-президента и экс-партнера Тевеса по сборной Хуана Рикельме разрешило конфликт.

В сезоне-2019/20 Тевес провел 17 матчей и забил 9 мячей в чемпионате Аргентины.

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