Рейс отказался от перехода в чемпионат России

Президент «Риу Аве» Антониу Силва Кампос сообщил, что в прошедшее трансферное окно защитник Матеус Рейс мог перебраться в чемпионат России. Также на бразильца претендовал «Олимпиакос».

— Греческий трансферный рынок закрылся, и от большого российского клуба поступило предложение с зарплатой в два раза больше, чем он мог бы получать в «Олимпиакосе», — цитирует A Bola Кампоса. — Сначала он сказал мне, что согласился, а на следующий день отказался. Думаю, дело в его агенте, который слабый бизнесмен.

В этом сезоне Рейс сыграл всего в двух матчах в квалификации Лиги Европы. Нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.