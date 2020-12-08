Новый совладелец израильского «Бейтара» из ОАЭ допустил покупку арабских игроков

Новый совладелец израильского «Бейтара», шейх Хамад бин Халифа аль-Нахайян, допустил покупку в клуб футболистов-арабов и заявил, что не боится радикальных фанатов. Член правящей семьи из ОАЭ на этой неделе приобрел 50 процентов акций клуба.

— Наши двери открыты для всех талантов, вне зависимости от религии и происхождения, — цитирует Reuters Хамада, который провел пресс-конференцию вместе с другим совладельцем — израильтянином Моше Хогегом.

— Мы не боимся расистов, у нас есть план, как с ними бороться, — добавил Хогег.

Ранее за «Бейтар» с момента основания никогда не играли арабские футболисты, а игроки-мусульмане подвергались оскорблениям.

Хамад купил «Бейтар» через четыре месяца после того, как ОАЭ и Израиль подписали договор о нормализации отношений.