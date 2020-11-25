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«Наполи» выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны

19:54
Диего Марадона. Фото «Наполи»
Диего Марадона. Фото «Наполи»
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«Наполи» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего команды Диего Марадоны. Прославленный аргентинец провел в неаполитанском клубе самый успешный отрезок карьеры, с 1984 по 1990 год, выиграл два чемпионата, Кубок, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА.

«Навсегда. Прощай, Диего», — говорится в сообщении «Наполи».

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