Кариус не исключил своего возвращения в «Ливерпуль»

Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус признался, что рассматривает вариант с возвращением в «Ливерпуль». 26-летний немец выступает за турецкую команду на правах аренды.

— Буду ли я играть за «Ливерпуль» снова? Конечно, было бы здорово, — цитирует немца Daily Mail. — Возможно, я вернусь и снова будут играть за «красных». Но если это случится, то в достаточно далеком будущем. Если же «Ливерпуль» меня не позовет, я смогу выбрать другую достойную команду.

Английский чемпионат — лучший в мире. Если ты играешь в этой лиге, ты автоматически находишься в центре внимания, но сейчас я представляю «Бешикташ» — очень хороший клуб. Посмотрим, как ситуация сложится в конце сезона.

В прошедшем сезоне немец был основным голкипером «Бешикташа» и в 30 матчах чемпионата Турции пропустил 39 мячей.