Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) назвала символическую сборную Европы в прошедшее десятилетие. В состав европейской команды 2011-2020 вошли три футболиста из Германии, два испанца, голландец, итальянец, хорват, бельгиец, португалец и поляк.

Сборная выглядит следующим образом:

Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), — Филипп Лам (Германия, завершил карьеру), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»), Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус») — Тони Кроос (Германия, «Реал»), Андрес Иньеста (Испания, «Виссел Кобе»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити») — Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»).