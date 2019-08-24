Джеррард умоляет фанатов «Рейнджерс» вести себя правильно в Лиге Европы

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард призвал фанатов вести себя правильно после того, как УЕФА закрыла фанатскую трибуну на 3000 мест из-за «сектантских кричалок». Таким образом, в четверге не будет аншлага в матче Лиги Европы с «Легией».

— Надеюсь, что мы в последний раз имеем дело с вопросами о поведении фанатов, — цитирует BBC Джеррарда. — Хотим, чтобы наши фанаты ходили на игры, наслаждались ими и поддерживали команду. Вот что значит быть фанатом. У нас одна из лучших фан-баз в мире. Поэтому, когда слышим подобные вещи, это портит репутацию.

Все, что я могу сделать, это повторить то, что было сказано в заявлении, и умолять фанатов вести себя правильно, когда они приходят поддержать команду.

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