Бывший клуб Комличенко выиграл трофей через два дня после ухода форварда в «Динамо»

«Млада Болеслав» стала победителем ежегодного зимнего турнира Типспорт Лига. В финальном матче клуб обыграл предыдущего обладателя трофея «Зброевку» из Брно. Основное время завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти «Млада» оказалась сильнее — 4:3.

Для «Млады» это вторая победа в турнире — ранее команда выигрывала Типспорт лигу в 2017 году.

Два дня назад, 25 января, «Млада Болеслав» лишилась своего лидера атак — форвард сборной России Николай Комличенко подписал контракт с московским «Динамо».