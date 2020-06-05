Боатенг призвал изучать в школах тему расизма

Полузащитник «Бешикташа» Кевин-Принс Боатенг считает, что необходимо в школах уделять больше внимания теме расизма.

— В школах есть математика, английский язык и история, почему нет темы расизма? Помогите детям понять, что мы все одинаковые, — цитирует Sky Sports Боатенга. — Я не хочу, чтобы Джордж Флойд был забыт через неделю.

25 мая полицейские задержали 46-летнего Флойда в Миннеаполисе при этом один светлокожий офицер Дерек Човин надавил на шею задержанному, когда тот лежал на земле. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. По всей стране проходят массовые акции протеста.