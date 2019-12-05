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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Берт ван Марвейк уволен с поста главного тренера сборной ОАЭ

12:13
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Голландец Берт ван Марвейк уволен с поста главного тренера сборной ОАЭ, сообщает официальный сайт местной федерации футбола. Он был освобожден от своих обязанностей после поражения от Катара (2:4) в матче Кубка Персидского залива — сборная ОАЭ не вышла из группы.

До этого специалист возглавлял национальную команду Австралии, которая не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2018 года, набрав одно очко после трех матчей.

Ван Марвейк ранее тренировал сборную Голландии. На ЧМ-2010 завоевал с командой серебряные медали.

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