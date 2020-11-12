Ахмед Муса подтвердил, что вернется в Европу

Нападающий Ахмед Муса признался, что скоро раскроет название своей новой команды. 28-летний нигериец недавно покинул саудовский «Ан-Наср».

— Я скоро расскажу о своем новом клубе, как только будут завершены все необходимые детали, — цитирует Today.ng Мусу. — Надеюсь вернуться в Европу как можно скорее.

Ранее появилась информация, что нигерийский нападающий может вернуться в Россию.

Муса выступал за ЦСКА (182 матча, 61 гол) с 2012 по 2016 год, а также в первой половине 2018-го — на правах аренды. С армейцами он выиграл три чемпионата, Кубок и два Суперкубка России.