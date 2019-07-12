06:33 | Футбол — "Пас из-за границы"

17-летний вратарь умер после отбитого пенальти

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Трагичный случай случился в Аргентине во время матча Северной региональной лиги. 17-летний вратарь "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти. Игрок спас свою команду от гола, отпраздновал это и рухнул на газон. Юный футболист получил удар в область грудной клетки, который стал для него смертельным. На игре не было машины скорой помощи.

 

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