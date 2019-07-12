17-летний вратарь умер после отбитого пенальти

Трагичный случай случился в Аргентине во время матча Северной региональной лиги. 17-летний вратарь "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти. Игрок спас свою команду от гола, отпраздновал это и рухнул на газон. Юный футболист получил удар в область грудной клетки, который стал для него смертельным. На игре не было машины скорой помощи.

¡LO TRISTE DE HOY! 😢



Él es Ramón Ismael Coronel, era un portero de 17 años, y acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio después de parar un penal durante un partido de la Liga Regional Norteña.



Atajó el penal, alcanzó a festejar y se cayó. q.e.p.d 🙏 pic.twitter.com/7b9UimhOff — Vanguardia Soccer (@vanguardiasoker) 12 июля 2019 г.